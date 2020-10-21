Подмосковье стало производить в 7 раз больше медицинских масок с апреля

При этом стало больше и самих производителей. Их количество выросло с шести до 18. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что фактический объем выпуска средств защиты уже превысил 2,5 миллиона масок за сутки. Фабрикам помогает правительство Подмосковья.

Пять областных предприятий воспользовались региональной программой по субсидированию приобретения оборудования для производства масок. Объем госфинансирования превысил 41 миллион рублей Екатерина Зиновьева.

Как подчеркнула Зиновьева, такие условия помогли нарастить мощности производства в Подмосковье и создать резерв для их дальнейшего увеличения. Кроме того, снизились цены на маски.

«На данный момент средняя цена масок у наших подмосковных производителей снизилась до 4,62 рубля за штуку», — рассказала она.

Вместе с тем в Московской области уже запустили новые заводы, выпускающие респираторы и прочные защитные комбинезоны, которые не производили в регионе. Все это сделали буквально за пять месяцев.

В сети государственных аптек «Мособлмедсервис» уже появились медицинские маски по пять рублей. Все адреса доступны на сайте mo-medsvc.ru. Надевать средства защиты необходимо в автобусах, метро, электричках, на остановках и железнодорожных вокзалах.