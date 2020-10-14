Рекомендации и ограничения. Как осенью изменилась жизнь в Подмосковье из-за COVID-19
Все больше внимания уделяют медицинским маскам. Сегодня это один из самых доступных и важных способов свести к минимуму риск заразиться коронавирусом.
«Рост заболеваемости есть. И этот рост все-таки за счет взрослого населения», — объяснила глава подмосковного Роспотребнадзора Ольга Микаилова.
В сети государственных аптек «Мособлмедсервис» уже появились медицинские маски по пять рублей. Все адреса доступны на сайте mo-medsvc.ru. Надевать средства защиты необходимо в автобусах, метро, электричках, на остановках и железнодорожных вокзалах.
Но сейчас это важно делать и в остальных общественных местах, рассказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. Он назвал себя «категорическим сторонником масочного режима».
Ношение маски снизит дозу вируса, который в вас попадает, даже если вы заразились сквозь маску. И есть очень много оснований полагать, что тяжесть течения болезни зависит и от дозы вирусаМаксим Скулачев.
Так, нарушителей масочного режима в транспорте Подмосковья могут оштрафовать на пять тысяч рублей. Это может коснуться и водителей, если они будут без средств защиты, а также таксистов. Важность проверок подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Можно увидеть таксиста, который носит маску на шее и подбородке. Это никуда не годитсяАндрей Воробьев.
Госпитали с инфекционными койками снова разворачивают. Так, в учреждении подмосковного парка «Патриот» уже работают 700 военных врачей.
А в 48 подмосковных клиниках — девять тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом. К ноябрю коек будет около 15 тысяч. Увеличивается количество машин для выездов врачей на дом и бригад скорой помощи.
В Московской области работает и горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30. Операторов будет еще больше, чтобы сократить время ожидания. Такую задачу поставил губернатор.