Маски в госаптеках Подмосковья стали продавать по 5 рублей

В сети государственных аптек «Мособлмедсервис» стали продавать защитные маски по пять рублей. Их уже могут купить все жители Подмосковья.

Это отметила директор Мособлмедсервиса Ирина Полетыкина. Она уточнила, что адреса аптек доступны на сайте mo-medsvc.ru.

Одноразовую медицинскую маску в наших аптеках можно приобрести за пять рублей. Перчатки стоят от 18 до 25 рублей Ирина Полетыкина.

Она добавила, что антисептические средства тоже представлены в достаточном количестве.

Узнать адреса ближайших аптек и режимы их работы можно по номеру горячей линии 8 (495) 748-48-80.

Ранее стало известно, что из-за снижения цены на маски жители Подмосковья за десять дней октября скупили их уже больше, чем за весь сентябрь.