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    13 октября 2020, 13:18

    Маски в госаптеках Подмосковья стали продавать по 5 рублей

    Анастасия Аброськина, Анастасия Уткина

    В сети государственных аптек «Мособлмедсервис» стали продавать защитные маски по пять рублей. Их уже могут купить все жители Подмосковья.
    Маски в госаптеках Подмосковья стали продавать по 5 рублей

    Это отметила директор Мособлмедсервиса Ирина Полетыкина. Она уточнила, что адреса аптек доступны на сайте mo-medsvc.ru.

    Одноразовую медицинскую маску в наших аптеках можно приобрести за пять рублей. Перчатки стоят от 18 до 25 рублей

    Ирина Полетыкина.

    Она добавила, что антисептические средства тоже представлены в достаточном количестве.

    Узнать адреса ближайших аптек и режимы их работы можно по номеру горячей линии 8 (495) 748-48-80.

    Ранее стало известно, что из-за снижения цены на маски жители Подмосковья за десять дней октября скупили их уже больше, чем за весь сентябрь.