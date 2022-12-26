Подмосковье 26 декабря 2022, 16:25 Подмосковье продолжит помогать с оснащением военнослужащих — Воробьев Губернатор Воробьев заявил о продолжении поддержки мобилизованных и их семей

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Военнослужащие в зоне СВО продолжат получать помощь от Подмосковья. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев заявил на заседании Высшего совета. Он отметил, что поддержка требуется не только мобилизованным, но и жителям новых республик.

Андрей Воробьев отметил, что следующий год будет иметь свою специфику из-за сложной ситуации, потому что важно поддерживать тех, кто находится на передовой.

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«Различная помощь важна, как мы видим, буквально везде — это касается Донецка или оснащения наших ребят, забота и внимание о них. Считаю важным эту работу продолжать. Мы, со своей стороны, со всеми командирами взаимодействуем и дальше будем оказывать максимальное содействие», — заявил глава региона.

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Губернатор поблагодарил предпринимателей и волонтеров за гуманитарные акции. Так, в регионе собрали свыше тысячи подарков для детей из Донбасса, которые уже отправили получателям.