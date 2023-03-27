Подмосковье 27 марта 2023, 11:26 Подмосковье представит свой инвестиционный потенциал в Индии Unsplash

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Возможности Подмосковья представят инвесторам на роуд-шоу в Дели и Мумбае. Мероприятие проведут в Индии с 26 по 28 апреля.

«Мы готовимся к важному мероприятию, имеющему исключительное значение не только для Подмосковья, но и для всей страны. Главной целью станет привлечение новых инвесторов в такие отрасли, как фармацевтика и химическое производство», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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На мероприятии состоятся переговоры с крупнейшими индийскими холдингами. Потенциал Подмосковья представят на специальной презентации.

Регион продолжает развивать экспорт и привлекать зарубежных партнеров. В конце 2022 года аналогичное роуд-шоу провели в Турции, где почти треть участников выразила готовность к совместной работе. В их числе предприятия машиностроительной отрасли, производители химпродукции и стройматериалов.

В конце февраля Подмосковье приняло участие в международной выставке продуктов питания Gulfood 2023 в ОАЭ. На мероприятии состоялись важные переговоры и были заключены договоренности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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