Подмосковье 01 марта 2023, 00:09 Подмосковье увеличит экспорт продовольственных товаров в ОАЭ

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Подмосковье расширит экспортное взаимодействие с партнерами из ОАЭ. Об этом стало известно по итогам участия региона в выставке Gulfood 2023, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.

Представители Мининвеста провели в ходе выставки ряд встреч, которые помогут наладить партнерские отношения с ОАЭ.

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«По итогам выставки компании из Солнечногорска, Видного, Химок и других городских округов подписали соглашения на общую сумму 1,3 миллиона долларов США. Еще 15 соглашений находятся в стадии проработки», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Министр уточнила, что поскольку у выставок отложенный эффект, то по предварительным оценкам ведомства, к концу года сумма контрактов может достичь 10 миллионов долларов.

Всего за четыре дня Gulfood 2023 было собрано почти 500 контактов потенциальных покупателей из ОАЭ, Катара, Омана, Израиля, Вьетнама, Азербайджана, Саудовской Аравии, Египта, Ирана, Индии и других стран, уточнили в пресс-службе.

Одна из крупнейших выставок пищевой промышленности Gulfood 2023 проходила в Дубае. В рамках коллективного стенда Подмосковья свою продукцию потенциальным партнерам смогли представить сразу 20 компаний из Московской области.

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