Подмосковье представило народные промыслы на выставке в Париже

Выставка «Искусство жить по-русски» началась в Париже. Подмосковье представило на ней народные промыслы — участниками стали семь областных предприятий.

В комитете по туризму Подмосковья рассказали, что выставку приурочили к Году культурного наследия народов России.

На выставке представлены самые известные промыслы страны комитет по туризму Подмосковья.

Всего от России там участвуют 19 предприятий, а Подмосковье представляют Федоскинская фабрика, кооператив «Дулевский фарфор», Жостовская фабрика, Павловопосадская платочная мануфактура, Гжельский фарфоровый завод и другие.

Это выставка, совмещенная с продажей. Она продлится до 4 марта.

Подмосковье славится народными промыслами и мастерами. В регионе 60% художественных промыслов России.