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    01 марта 2022, 12:29

    Подмосковье представило народные промыслы на выставке в Париже

    Анастасия Аброськина

    Выставка «Искусство жить по-русски» началась в Париже. Подмосковье представило на ней народные промыслы — участниками стали семь областных предприятий.

    Подмосковье представило народные промыслы на выставке в Париже | Изображение 1

    В комитете по туризму Подмосковья рассказали, что выставку приурочили к Году культурного наследия народов России.

    На выставке представлены самые известные промыслы страны

    комитет по туризму Подмосковья.

    Подмосковье представило народные промыслы на выставке в Париже | Изображение 2

    Всего от России там участвуют 19 предприятий, а Подмосковье представляют Федоскинская фабрика, кооператив «Дулевский фарфор», Жостовская фабрика, Павловопосадская платочная мануфактура, Гжельский фарфоровый завод и другие.

    Это выставка, совмещенная с продажей. Она продлится до 4 марта.

    Подмосковье представило народные промыслы на выставке в Париже | Изображение 3

    Подмосковье славится народными промыслами и мастерами. В регионе 60% художественных промыслов России.