01 марта 2022, 12:29
Подмосковье представило народные промыслы на выставке в Париже
Выставка «Искусство жить по-русски» началась в Париже. Подмосковье представило на ней народные промыслы — участниками стали семь областных предприятий.
В комитете по туризму Подмосковья рассказали, что выставку приурочили к Году культурного наследия народов России.
На выставке представлены самые известные промыслы страны
комитет по туризму Подмосковья.
Всего от России там участвуют 19 предприятий, а Подмосковье представляют Федоскинская фабрика, кооператив «Дулевский фарфор», Жостовская фабрика, Павловопосадская платочная мануфактура, Гжельский фарфоровый завод и другие.
Это выставка, совмещенная с продажей. Она продлится до 4 марта.
Подмосковье славится народными промыслами и мастерами. В регионе 60% художественных промыслов России.