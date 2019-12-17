Подмосковье пообещали полностью очистить от полигонов старого образца

В Московской области не останется полигонов, устроенных по старому принципу, везде будут работать комплексы переработки отходов. Как заявил зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин, цель — выйти на 7% захоронений в течение семи лет.

У нас должно в 2020 году не остаться ни одного полигона в старом формате, где несортированный мусор валят в кучу. У нас на тех полигонах, которые останутся, в первую очередь это «Алексинский карьер» и «Тимохово», будут созданы комплексы переработки отходов. Объем отходов для захоронения будет сокращен в два раза Евгений Хромушин.

Как рассказал Хромушин в интервью «Коммерсанту», до конца года в Московской области закроют еще два мусорных полигона: «Коргашино» и «Непейно». На 2020 год уже точно запланировано закрытие «Лесной» и «Ядрово». После этого останется 11 полигонов.

Хромушин заверил, что закрытие полигонов идет из расчета мощностей комплексов переработки отходов, чтобы не произошел мусорный коллапс. Зампред правительства подчеркнул, что в регионе сначала строят и открывают КПО, а потом закрывают полигоны.

«Наш приоритет в 5–7-семилетней перспективе — 7% захоронения. 2%, как в Швеции, мы не обещаем, ноль, как в Швейцарии, мы тоже не обещаем, но хотя бы на 7% выйти», — добавил Хромушин.

В 2019 году в Московской области закрыли полигоны «Егорьевский» и «Воловичи». «Егорьевский» закрыли 12 декабря, он стал 26-м закрытым полигоном в области из 39. Вместо полигонов мусор теперь везут в комплексы переработки отходов. Закрытые полигоны предстоит рекультивировать.