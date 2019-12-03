Два мусорных полигона закроют в Подмосковье до конца года

Два мусорных полигона закроют в Подмосковье в декабре — «Егорьевский» и «Непейно». Всего в 2019 году в области закрывают три полигона общей площадью более 40 гектаров. Так что в начале нового десятилетия в нашем регионе останутся только 12 свалок — а всего пару лет назад их было 39. Но и оставшиеся просуществуют недолго.

«Егорьевский»

Закрытие полигона «Егорьевский» запланировано на 12 декабря. Оно стало возможным благодаря комплексу по переработке отходов «Восток», который должны запустить 14 декабря. Как сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, мощность переработки предприятия составит 500 тысяч тонн в год. Это самый высокий показатель для Московской области.

«До конца года откроется пятое по счету в области КПО „Восток“, после закрытия полигона „Егорьевский“ весь поток отходов, который до сих пор портил жизнь жителям Егорьевска, поедет на новое предприятие КПО „Восток“», — сообщили в МинЖКХ.

На КПО установлена уникальная станция компостирования пищевых отходов с мощностью 105 тысяч тонн в год. Она позволит в ускоренном режиме термически обеззараживать органические отходы. Это будет происходить при температуре не менее 55 градусов. До 30% отходов пойдет на компостирование.

КПО «Восток» позволит до 50% отходов направлять на вторичную переработку, а также сократить объем захоронения бытовых отходов на 300 тысяч тонн в год. Предприятие, кроме того, создаст более 600 новых рабочих мест.

«Непейно»

ТБО «Непейно» в Дмитровском округе прекратит работу 20 декабря. Здесь хранились отходы IV класса опасности. «Более 44 лет этот советский мусорный артефакт портил окружающую среду и отравлял жизнь местных жителей, но сейчас ему пришел конец», — сообщили в регионально МинЖКХ.

После закрытия полигона поток отходов направят на новые современные КПО на переработку. Инвестиционная программа на рекультивацию «Непейно» уже утверждена. Она предусматривает устройство системы дегазации и очистки фильтрата в 2020–2021 годах.

Закрытые полигоны

На прошлой неделе уже закрыли «Воловичи», которые работали с 1990 года под Коломной. Теперь въезд на полигон закрывают бетонные блоки. «Полигон, который доставил нам очень много хлопот. Это наследие тоже было очень важно, иначе бы мы задохнулись от мусора», — говорил о нем губернатор Андрей Воробьев.

Рекультивацию «Воловичей» планируют начать в 2021 году, а к этому времени его полностью подготовят: установят систему сбора и очистки фильтрата, оборудование для дегазации. А отходы теперь перерабатывает новый КПО в селе Мячково.

Источник фото: телеканал «360»

В 2019 году планируют завершить рекультивацию «Кучино» и «Дубны Левобережной». На «Кучино» уже завершили формирование тела полигона, с которого всего за два года переместили более миллиона кубометров отходов.

К началу января также планируют завершить дегазацию «Ядрова» в Волоколамском городском округе. Газ с закрытой свалки выводят на факел и обезвреживают, а сам полигон изолирован пленкой.

На полигоне «Царево» возле Пушкина постепенно увеличивают количество аэрозольных пушек, которые борются с запахом. Отходы по частям будут переносить в специальную чашу — это поможет сделать склоны полигона пологими, чтобы накрыть биоэкраном и полностью изолировать мусор от окружающей среды. Защитный экран на полигоне «Царево» будут устанавливать в середине 2020 года.

Остальные полигоны

Оставшиеся 12 полигонов будут закрыты до 2030 года. Два из них модернизируют в современные комплексы по переработке отходов. В МинЖКХ Подмосковья пообещали, что все полигоны будут рекультивированы.

Процесс дегазации уже запущен на трех полигонах — «Кучино», «Тимохово» и «Торбеево». Причем на последних двух уже через год свалочный газ будет преобразован в энергию.

Активная дегазация пройдет на полигонах «Алексинский карьер», «Лесная», «Малая Дубна», «Ядрово», «Шатурский» и «Воловичи».

Чтобы добиться захоронения ТКО в объеме 5% от образуемых отходов, власти Московской области намерены создать новую комплексную структуры обращения с твердым коммунальным мусором. В нее войдут 12 современных КПО и четыре завода по термическому обезвреживанию отходов. Более того, они смогут дать новую жизнь и получить экономическую ценность выброшенному мусору.

Например, оборудование КПО «ЮГ» в Мячкове, введенного в эксплуатацию 29 ноября 2019 года, позволяет извлекать из отходов более 55% вторичных материальных ресурсов. То есть до 60 тысяч тонн в год стекла, бумаги, ПЭТ и цветных металлов, которые можно пустить в повторный хозяйственный оборот. Можно будет также получить 105 тысяч тонн в год отходов, пригодных для получения пересыпки в ходе рекультивации действующих полигонов.

КПО «Восток», который будет введен в строй в декабре 2019 года, сократит объем мусорных захоронений на 300 тысяч тонн и создаст более 600 новых рабочих мест. Около 30% из потока отходов пойдет на компостирование. На КПО установлена система сбора и обезвреживания фильтрата с использованием технологии обратного осмоса мощностью 200 кубометров в сутки.