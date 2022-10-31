Подмосковье помогло вернуться домой более чем 120 мобилизованным отцам троих детей | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 14:25 Подмосковье помогло вернуться домой более чем 120 мобилизованным отцам троих детей Мария Нагорная сообщила о 121 многодетном военнослужащем, вернувшемся домой

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Многодетные отцы из Московской области, которые отправились на военную службу, смогут вернуться домой, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Уже свыше 120 из них воссоединились с семьями, доложила зампред правительства Мария Нагорная.

«Что касается семей, в которых трое и более детей, — по соответствующей директиве эти военнослужащие, эти ребята, могут вернуться домой», — заявил губернатор.

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Всего в выверенных списках 256 отцов троих детей, сообщила Мария Нагорная. Те, у кого их еще больше, мобилизации не подлежат и были призваны по ошибке — они уже вернулись к семьям.

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«Но сейчас после оформленных и отправленных в войсковые части ходатайств дома находится уже 121 мужчина, у кого трое детей», — сказала Мария Нагорная.

По всем остальным многодетным военнослужащим работа продолжается. Ее будут вести с главами округов.

Ранее губернатор поручил ускорить предоставление выплат семьям военнослужащих. Большинство из них получат поддержку в течение недели.