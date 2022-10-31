Андрей Воробьев поручил ускорить предоставление выплат семьям военнослужащих | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 14:07 Андрей Воробьев поручил ускорить предоставление выплат семьям военнослужащих Губернатор Воробьев поручил ускорить выплаты семьям военнослужащих

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Льготы и меры поддержки назначили семьям мобилизованных в Московской области. Среди них — единовременная выплата 200 тысяч рублей. Работу по ее предоставлению поручил ускорить губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Очень важно, чтобы, если кто-то до сих пор не получил выплату, [получил бы ее]. Там, к сожалению, дополнительная процедура выверки идет — она весьма рутинная. Как ее называют, ручная», — отметил Андрей Воробьев.

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Он отметил, что в регионе осталось около 20% семей, которые еще не получили эту меру поддержки. Губернатор подчеркнул, что важно доставить средства всем семьям максимально быстро.

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«Часто семьям нужны деньги как можно быстрее. И мы это прекрасно понимаем, поэтому так активно наращиваем выплаты», — отметил он.

Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина заявила, что в течение недели число предоставленных выплат приблизят к 100%. Для этого делают все возможное, подчеркнула она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об особом внимании к семьям военнослужащих в Подмосковье. Он напомнил, что получить поддержку и помощь родственники военнослужащих могут в специальных центрах — лично или по телефону.