Подмосковье получило первую партию вакцины «Спутник Лайт»

Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» доставили в Подмосковье. После наращивания объемов поставок в регионе начнется кампания по ревакцинации. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что первая партия состоит из 30 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

«На этой неделе в область поступила и первая партия „Спутника Лайт“, пока только 30 тысяч доз. Но как только поставки увеличатся, в Подмосковье начнется кампания по ревакцинации», — заявил Андрей Воробьев.

Отдельно от отметил, что в Подмосковье открывается производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Препарат будут производить в городском округе Серпухов.

«500 тысяч доз, но уже „ЭпиВакКороны“, будут производить на заводе в Серпухове», — рассказал губернатор Подмосковья.

Накануне Андрей Воробьев заявил, что при набранных темпах вакцинации Подмосковье достигнет целевых значений, установленных Минздравом к началу осени. Каждый день в Московской области делают около 80 тысяч прививок. Поставить вакцину от коронавируса в регионе можно круглосуточно. Объемы вакцинации вывели Подмосковье в лидеры по числу охваченных вакцинацией жителей.

Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова заявила, что всего в Московской области сделали прививку более 3,6 миллиона человек.