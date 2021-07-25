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    25 июля 2021, 12:34

    Подмосковье получило первую партию вакцины «Спутник Лайт»

    Анатолий Минкин

    Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» доставили в Подмосковье. После наращивания объемов поставок в регионе начнется кампания по ревакцинации. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Подмосковье получило первую партию вакцины «Спутник Лайт»

    Он отметил, что первая партия состоит из 30 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

    «На этой неделе в область поступила и первая партия „Спутника Лайт“, пока только 30 тысяч доз. Но как только поставки увеличатся, в Подмосковье начнется кампания по ревакцинации», — заявил Андрей Воробьев.

    Отдельно от отметил, что в Подмосковье открывается производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Препарат будут производить в городском округе Серпухов.

    «500 тысяч доз, но уже „ЭпиВакКороны“, будут производить на заводе в Серпухове», — рассказал губернатор Подмосковья.

    Накануне Андрей Воробьев заявил, что при набранных темпах вакцинации Подмосковье достигнет целевых значений, установленных Минздравом к началу осени. Каждый день в Московской области делают около 80 тысяч прививок. Поставить вакцину от коронавируса в регионе можно круглосуточно. Объемы вакцинации вывели Подмосковье в лидеры по числу охваченных вакцинацией жителей.

    Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова заявила, что всего в Московской области сделали прививку более 3,6 миллиона человек.