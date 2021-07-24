Московская область стала одним из регионов-лидеров по темпу вакцинации от коронавируса

Подмосковье заняло второе место в рейтинге регионов по доле привитых первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Instagram.

Глава ведомства во время доклада премьер-министру Михаилу Мишустину на Координационном совете при правительстве уточнил, что на первом месте по темпу вакцинации оказалась Чечня, на третьем — Тульская область. По его словам, первую дозу вакцины получили более трети населения Подмосковья. Полностью привит каждый пятый.

«Активно идет запись, вакцинация — мы в лидерах. Был ажиотаж, в основном в торговых центрах. Мы усиливали бригады, вынуждены были терапевтов из поликлиник снимать и отправлять в ТЦ. Сейчас ажиотажа нет, делаем 75-80 тысяч прививок в сутки», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава Минздрава региона Светлана Стригункова подчеркнула, что в Московской области привили более 3,6 миллиона человек. Она добавила, что власти решили разыграть еще одну квартиру среди привитых, чтобы поощрить активность людей. Победителя определят 1 августа в эфире «360».