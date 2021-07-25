Если Московская область сохранит набранный темп вакцинации в июле и августе, то сможет достигнуть целевых показателей к осени. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Если мы так дальше будем двигаться в июле и в августе, то достигнем целевых значений, о которых в том числе и наш Минздрав России говорил», — отметил глава региона.

Воробьев уточнил, что за сутки в Подмосковье делают около 80 тысяч прививок от SARS-CoV-2. В области работает около 370 пунктов вакцинации, примерно 30 из них — круглосуточно.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время доклада премьер-министру Михаилу Мишустину на Координационном совете при правительстве отметил, что Московская область заняла второе место в рейтинге регионов по доле привитых первым компонентом вакцины от коронавируса. По его словам, первую дозу вакцины получили более трети местных жителей. Полностью привит каждый пятый.

Руководитель регионального здравоохранительного ведомства Светлана Стригункова сообщила, что всего в Подмосковье привили более 3,6 миллиона человек.