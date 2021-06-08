Подмосковье получило из федеральной собственности более 119 га земли на развитие с начала года

С начала 2021 года Подмосковью из федеральной собственности передали 20 объектов капитального строительства и более 119 га земли для развития городских округов региона. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Министр отметила, что 36 гектаров земли переданы для размещения и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, а 71 гектар — для муниципальных нужд, в частности, для благоустройства и развития отдыха. Так, 20 гектаров в городском округе Звездный Городок и 10 гектаров в городском округе Краснознаменск переданы для создания рекреационных зон, 10,5 гектара в Наро-Фоминском округе — для благоустройства, 9,3 гектара в Чехове — для обслуживания территории под жилыми домами, семь гектаров под садоводческие товарищества в Пушкинском округе — для оформления имущественных прав членов СНТ.

В Балашихе на переданном участке площадью 1,3 гектара размещен детский сад на 300 детей, который будут обслуживать и развивать, а на участке 1,1 гектара в городском округе Коломна создадут туристический объект.

Ранее стало известно, что земельными участками в Подмосковье с января обеспечили 650 многодетных семей.