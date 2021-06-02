Жители Подмосковья зарегистрировали более 650 тысяч домов по «дачной амнистии» за пять лет

В Московской области с 2016 года активно информируют жителей об оформлении строений по «дачной амнистии». За это время подмосковные дачники зарегистрировали более 650 тысяч домов. Об этом на пресс-конференции в Доме правительства Подмосковья рассказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Только за прошлый год, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, жители Подмосковья зарегистрировали более 60 тысяч домов. С начала этого года на кадастровый учет уже поставили более 21 тысяч строений, уточнила Адигамова.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Андрея Разина, жители региона не оформляют дома по ряду причин. Кто-то не знает, как это делается, кто-то боится бюрократии и сбора большого количества документов, а часть боится больших трат на регистрацию и дальнейшую оплату налогов.

Проблему нехватки информации в Подмосковье начали решать еще пять лет назад. И это принесло свои плоды. Число зарегистрированной недвижимости растет. Жители стали узнавать о «дачной амнистии» и процедуре регистрации через публикации в сети, плакаты и листовки с разъяснениями, рассылки с инструкциями и личные встречи председателей СНТ с представителями власти и профильных ведомств.

«Дачная амнистия» дает возможность по упрощенной схеме оформить в собственность жилые и садовые дома, хозяйственные строения. Она действует еще с 2006 года.

«Очередное продление действия закона о „дачной амнистии“ дало возможность собственникам оформить свои права на индивидуальные жилые и садовые дома, возведенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, а также расширило действие закона на строения на землях ИЖС и ЛПХ в населенных пунктах», — отметила Наталья Адигамова.

Для оформления дома собственнику нужно предоставить всего три документа: правоустанавливающий документ на земельный участок, техплан на объект от кадастрового инженера и заполненная декларация.

Больше всего недвижимости оформили в десяти округах Московской области: Одинцовский, где на кадастровый учет поставили 6,1 тысячи строений, Раменский — 4,6 тысячи домов, Дмитров — 3,7 тысячи домов, Балашиха — более трех тысяч, Наро-Фоминс — 2,73 тысячи, Истра — 2,7 тысячи, Солнечногорск — 2,47 тысячи, Богородский — 2,4 тысячи, Чехов — 2,18 тысячи, Пушкинский — более двух тысяч зданий.

«Наша задача в этом году — помочь людям зарегистрировать не менее 70-100 тысяч таких объектов, чтобы они могли использовать все возможности зарегистрированной недвижимости», — подчеркнула Наталья Адигамова.