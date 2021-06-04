Еще 650 многодетным семьям Подмосковья бесплатно дали земельные участки

Земельными участками в Подмосковье обеспечили еще 650 многодетных семей с января. Лидером по передаче территорий стал Богородский городской округ. Следом идут Люберцы, Серпухов и Коломна.

Это отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. На участках можно будет построить частные дома.

Как добавил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, с начала года землей обеспечили 656 семей.

Это важная работа, и мы стараемся с каждым месяцем увеличивать цифру семей, у которых появляется участок под строительство дома Андрей Разин.

В Богородском округе участки получили 74 семьи, в Люберцах — 55, в Серпухове — 54, Коломне — 49.

Земли передали и в Раменском, Чехове, Егорьевске, Ступине, Клину, Химках, Сергиевом Посаде, Волоколамске, Домодедове.

«В апреле охватили почти 130 семей, а в мае земельные участки передали 170 семьям. Летом работа должна пойти активнее, и количество переданных семьям земель увеличится», — добавил Разин.

За последние десять лет участки получила 28 661 подмосковная многодетная семья.