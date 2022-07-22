Подмосковье полностью перевело в онлайн меры поддержки предпринимателей

Все меры поддержки для предпринимателей оцифровали в Подмосковье. Ознакомиться с их полным списком можно на Инвестиционном портале региона. Об этом рассказала зампред правительства области — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Зампред добавила, что бизнесмены могут онлайн пройти путь от подачи заявки до получения самой услуги. Это позволило Мининвесту расширить круг получателей поддержки в Подмосковье.

«В этом году онлайн-заявки на получение субсидий на приобретение и лизинг оборудования подали свыше 800 предпринимателей», — добавила Зиновьева.

Сейчас в регионе продолжается прием заявок на субсидии для бизнеса по франшизе. По ней предприниматели могут компенсировать часть трат по договору франчайзинга и покупку оборудования. Подать заявку можно до 30 июля на «Госуслугах».

На Инвестиционном портале также доступен калькулятор мер поддержки, который предоставит владельцам бизнеса всю информацию о налоговых льготах, программах финансирования, аренды и другую. Зиновьева добавила, что в Подмосковье также работает центр «Мой бизнес».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о востребованности льгот и кредитных каникул для бизнеса Подмосковья. С начала года заявки на эти меры поддержки подали около девяти тысяч предпринимателей.