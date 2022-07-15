Воробьев рассказал о востребованности льгот и кредитных каникул для бизнеса Подмосковья

Кредитные каникулы и льготные кредиты предоставили уже 40% малого и среднего бизнеса Подмосковья. С начала года заявки на эти меры поддержки подали около девяти тысяч предпринимателей, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, развитие малого и среднего бизнеса — одно из ключевых условий устойчивого развития экономики.

Это рабочие места, доходы людей, налоги. У нас более 400 тысяч предприятий МСП. Они дают 30% оборота всех организаций Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев подчеркнул, что малый и средний бизнес обеспечил работой уже 1,6 миллиона человек в Подмосковье.

«Малому бизнесу расти, развиваться всегда сложнее, особенно в условиях санкций. Основная задача сейчас — максимально помогать, создавать условия. Исходим из того, что для любого предпринимателя первоочередное — это дешевые деньги», — добавил губернатор.

Уже свыше 3,6 тысячи компаний Подмосковья воспользовались льготными кредитами и кредитными каникулами. Общая сумма поддержки достигла 90 миллиардов рублей.

Кроме того, в Подмосковье действуют субсидии и гранты. Также бизнесмены могут получить кредит по ставке от 4% годовых на проекты в отрасли импортозамещения.

В Подмосковье предусмотрели уже 30 мер поддержки малого и среднего бизнеса. Подробности доступны на инвестиционном портале Подмосковья investmo.ru и по телефону горячей линии 0150.

Также о льготах можно узнать в Telegram-канале «Мининвест Подмосковья» и в офисах «Мой бизнес».