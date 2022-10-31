Подмосковье 31 октября 2022, 13:00 Подмосковье показало рекордный уровень урожая — Воробьев Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о рекордных показателях урожая в регионе

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Уборочная кампания продолжается в Московской области. Регион показал рекордные результаты. Этому способствовало эффективное ведение бизнеса, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании правительства.

«Наш президент говорил, что в стране высокий урожай. И так получилось, что и в Московской области он также рекордный», — заявил он.

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Таких результатов Подмосковью удалось добиться благодаря высокоэффективным технологиям ведения бизнеса, сказал губернатор. Он отдельно выделил успешную работу области в сфере семян и удобрений.

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Хорошие показатели стали возможны благодаря своевременному хранению и переработке продукции. А также благодаря программам введения земель в оборот, отметил Андрей Воробьев. Те участки, которые давно не использовались, приводят в порядок, чтобы они тоже смогли дать богатый урожай, добавил он.

«Какие-то земли вводятся вновь, и мы выделяем дополнительные ресурсы, чтобы привести их в хорошее состояние. Сразу земля не может дать тех результатов, которые дает после соответствующей подготовки», — сказал он.

Ранее губернатор наградил лучших аграриев области за хорошую работу. Он напомнил, что регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.