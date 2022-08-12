Подмосковье поделилось с Краснодарским краем опытом создания готовых площадок для бизнеса

Вице-губернатор Краснодарского края по вопросам развития Александр Руппель прибыл в Подмосковье вместе с делегацией, чтобы обменяться опытом создания индустриальной инфраструктуры с коллегами.

Гости региона посетили индустриальный парк «Сынково», чтобы осмотреть помещения формата «лайт индастриал». Это готовые промышленные площадки. Как отметила зампред правительства области — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в регионе такими объектами пользуются свыше 60 компаний, поэтому Подмосковье может смело делиться успешным опытом создания таких проектов.

«Безусловно, эти практики будут полезны коллегам из других субъектов, особенно учитывая предстоящий запуск федеральной программы „Промышленная ипотека“, которая ориентирована именно на формат готовой промышленной недвижимости», — отметила зампред.

Александр Руппель отметил, что Краснодарский край старается активно развивать инвестиционный потенциал и предлагать бизнесу возможности развития.

«Встреча с коллегами из Московской области была весьма продуктивной, и мы готовы к ответному визиту для развития межрегиональных связей и усовершенствования механизмов по работе с инвесторами», — отметил он.

Екатерина Зиновьева добавила, что программа «Промышленная ипотека» была запущена по инициативе Подмосковья. Она предлагает стимулирующие механизмы развития индустриальных проектов. Пилотный проект запустят в регионе в сентябре.

По «Промышленной ипотеке» предприниматели смогут приобретать помещения «лайт индастриал» на льготных условиях — по кредитной ставке не выше 5% годовых. Этим смогут воспользоваться и девелоперы для строительства новых объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в регионе. Теперь предприниматели смогут проводить их самостоятельно, по чек-листам.