Подмосковье 06 декабря 2022, 12:07 Подмосковье поделилось с другими регионами опытом внедрения безналичной оплаты в транспорте

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Минтранс Подмосковья поделился опытом внедрения безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с другими регионами на платформе «Смартека». Система вошла в рейтинг перспективных практик в транспортной сфере в России.

Первый замглавы Минтранса региона Евгений Аптекин рассказал, что система безналичной оплаты позволяет оценивать загруженность маршрутов и их востребованность у пассажиров, чтобы вносить изменения в работу транспорта.

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«Более того, в системе есть возможность настраивать и учитывать различные виды льгот, что способствует усилению контроля за расходованием бюджетных средств на компенсацию работ по перевозке льготных категорий граждан», — отметил он.

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Сейчас оплата проезда в транспорте Подмосковья доступна по банковским, транспортным и социальным картам. При этом при оплате «Тройкой» и «Стрелкой» работает система лояльности, по которой скидка на проезд увеличивается после каждой 10-й поездки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в следующем году на маршруты Подмосковья выйдут 300 новых автобусов. Он добавил, что для улучшения системы общественного транспорта в следующем году начнут использовать искусственный интеллект.

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