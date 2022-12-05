Подмосковье 05 декабря 2022, 18:14 Воробьев: еще 300 новых автобусов выйдут на маршруты Подмосковья в следующем году Губернатор Воробьев рассказал о запуске 300 новых автоубсов в Подмосковье

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В этом году Подмосковье получило 400 единиц нового транспорта. В 2023-м регион выпустит на маршруты еще 200 автобусов среднего и 100 — большого класса. Об этом сообщил губернатор Андрея Воробьев на заседании правительства с главами округов.

Микрорайоны растут, у жителей есть запрос на качественное транспортное обслуживание, летом — это кондиционер, зимой — тепло в автобусе. К тому же транспорт должен ходить вовремя и с достаточной интенсивностью, особенно в часы пик Андрей Воробьев.

Он добавил, что для улучшения системы общественного транспорта в следующем году начнут использовать искусственный интеллект. Он поможет решить проблемы на сложных участках.

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Зампред правительства Анна Кротова рассказала, что в этом году работу транспорта скорректировали с учетом проблем прошлой зимы. Тогда автобусы ходили с задержками из-за снегопадов и низкой температуры, ДТП приводили к заторам, а припаркованные автомобили мешали движению общественного транспорта.

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Дорожники определили сценарии работы, которые зависят от погоды, а также количество необходимой техники. Под каждый сценарий сформировали резерв автобусов и техники, определили приоритетные участки дорог, закрепили ответственных дворников и выделили дополнительные эвакуаторы.

Благодаря принятым мерам количество жалоб на автобусы с наступлением снега снизилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Анна Кротова.

Ситуация на дорогах региона ежедневно контролируется в ЦУРе через камеры. Если автобусы задерживаются, то перевозчику сообщают о необходимости запуска резервного транспорта. Если на дороге произошла авария, данные направляют в ГИБДД.

Анализ проблем в работе транспорта помог сделать более комфортной поездки для жителей ЖК «Пригород Лесное». Там поток разделили на две остановки, добавили автобусы, отрегулировали светофоры и обустроили выделенную полосу.

Также Анна Кротова рассказала, что в регионе продолжили практику раздачи горячего чая на остановках в часы пик. Его ежедневно получают около тысячи человек.

По ее словам, решили и проблему с теплом — на маршруты больше не выходят непрогретые автобусы. Благодаря этому число жалоб на холодный транспорт снизилось на 63%.

Кроме того, в Подмосковье заработали экспресс-маршруты, которые позволили сократить время пути до 30 минут. Сейчас работает семь таких линий, до конца года запустят еще три.

«Сейчас особенно холодно и знаю, что наш транспортный блок активно работает над тем, чтобы не допустить увеличения жало», — сказал губернатор.

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