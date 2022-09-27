Подмосковье поделилось опытом цифровизации ЖКХ на Дне Минстроя | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 11:17 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье поделилось опытом цифровизации ЖКХ на Дне Минстроя

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Ежегодная конференция Минэнергетики Подмосковья состоялась в ходе Дня Минстроя России. На ней представители профильных ведомств поделились опытом цифровизации ЖКХ с коллегами из других регионов.

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Тема конференции — «Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы». В ходе выступления глава Минэнергетики региона Александр Самарин напомнил, что Подмосковье занимает лидирующие позиции по цифровизации услуг. Это технологическое присоединение, обработка обращений, социальная газификация и другие. В электронный вид перевели почти все коммунальные структуры области. Министр выделил сервисы «Карта свободных мощностей», Единая диспетчерская служба, «Социальная газификация» и другие.

Глава МинЖКХ Антон Велиховский добавил, что цифровизация услуг позволяет снизить трудозатраты и время на принятие решений, а также сэкономить время.

«В Подмосковье мы успешно решаем задачи по переводу сферы ЖКХ в „цифру“, что позволяет в разы повысить эффективность его функционирования, на порядок снизить трудозатраты и время на принятие управленческих решений, а также существенно повысить скорость реакции и обработки обращений жителей, постоянно в режиме онлайн совершенствуя и развивая весь комплекс ЖКХ», — отметил он.

Велиховский напомнил, что цифровые сервисы используют для контроля переработки отходов, отслеживания информации об объектах и работы с населением.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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