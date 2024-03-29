Подмосковье 29 марта 2024, 16:35 Подмосковье поделилось опытом рекультивации бывших мусорных полигонов на форуме в Санкт-Петербурге Фото Миэкологии

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Международный форум «Экология большого города» состоялся в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие представители государственных, общественных и научных учреждений из Московской, Нижегородской, Архангельской и других областей.

На форуме обсудили вопрос ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также наиболее значимые достижения в экологической сфере. Кроме того, Подмосковье поделилось опытом рекультивации бывших мусорных полигонов.

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Напомним, с 2020 года в Московской области все объекты накопленного вреда закрыты. За это время рекультивировали 21 полигон, работы завершаются еще на шести объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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