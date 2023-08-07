Подмосковье 07 августа 2023, 12:53 «Мелочь, которая колет глаза». Борьбу с выбросом мусора на обочины у остановок усилят в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев поручил предотвратить выброс мусора на обочины у остановок

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Выброс мусора на обочины у остановок в Московской области остается небольшой, но злободневной проблемой, по борьбе с которой предложат «ряд технологических мероприятий». Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

«Особая тема — это автобусные остановки. Вроде как мелочь, но которая колет глаза», — отметил глава региона.

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Андрей Воробьев напомнил, что первая «проба пера» прошла в минувшие выходные. Предполагалась, в частности, видео- и фотофиксация и наблюдение за нарушениями. Губернатор Московской области подчеркнул, что по закону нарушителей могут штрафовать, и такая работа ведется, но главное — не наказывать, а «предупредить, разъяснить», чтобы в итоге такая практика в Подмосковье «стремилась к минимуму».

Вопросы чистоты региона, урегулирования отношений с региональными операторами в части заключения договоров и их исполнения, в том числе в СНТ, проработают в течение двух недель вместе с Истрой, подчеркнул губернатор Воробьев. Для обсуждения этой темы на совещании присутствовал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.