Качество образования повысится в Московской области. Регион планирует войти в топ-15 международного рейтинга PISA — для этого надо подняться на девять позиций. Такое поручение дал губернатор Андрей Воробьев.

Система оценки PISA — это программа, которая исследует качество образования. В ней три направления: математика, чтение, естественные науки. Раз в три года по системе проводят исследования. Принимают участия в них 15-летние школьники. Подмосковье уже на 26-м месте рейтинга, но история только начинается.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

«Наша задача — применить лучшие методики для того, чтобы дети в средней школе имели достойные знания, позволяющие им поступать в лучшие университеты России. Президент сказал, что Россия должна войти в десятку стран по качеству образования. Московская область сегодня на 26-м месте в рейтинге PISA. Очень важно проводить работу, которая позволит нашей школе давать обучающимся высокое качество образования», — отметил губернатор Андрей Воробьев на совещании Клуба директоров школ Подмосковья.

Московская область участвует в рейтинге недавно — с 2018 года. Тогда регион стал вторым в России. Чтобы качество образования стало еще лучше, для учителей и директоров проводят семинары, тренинги и стажировки — и все в соответствии с требованиями PISA. В прошлом году шесть подмосковных школ попало на кураторство Российской академии наук.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Совсем скоро в Подмосковье появится специальная платформа, с помощью которой школьники смогут познакомиться с системой PISA.

«Сейчас поставлена задача по созданию онлайн-платформы, чтобы дети могли тренироваться в формате системы PISA. Мы планируем запустить ее к маю», — рассказала директор областной гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе.

А занимается этим вопросом Клуб директоров школ региона. Его создали в 2017 году по поручению губернатора. Вошли в клуб 15 постоянных участников, среди которых руководители гимназии имени Примакова, школа-интернат имени Капицы, школа № 18 имени Подольских курсантов. Главная задача — найти новые стратегии обучения детей.