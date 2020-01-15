Пять новых подмосковных школ примут ребят в первом полугодии

В Подмосковье пять новых школ откроют в первой половине 2020 года. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«В первом полугодии текущего года в Подмосковье откроется пять новых школ: пристройка в Ивантеевке и новые школы в Подольске, Сергиевом Посаде, Красногорске и Балашихе. Их строительство велось в рамках губернаторской программы «Образование Подмосковья», — рассказала Ирина Каклюгина.

Глава ведомства уточнила, что открытие новых учебных заведений — это необходима мера, потому что каждый год число школьников в регионе увеличивается в среднем на 45 тысяч.

Каклюгина добавила, что всего в 2020 году планируется открыть порядка 36 школ.

«Это благоприятно скажется в том числе и на ликвидации второй смены в регионе. Большое внимание мы уделяем также и подбору преподавательского состава для новых образовательных учреждений, привлекаем молодых специалистов, реализуем различные способы социальной поддержки для педагогов», — подчеркнула министр.

Всего 137 школ было открыто в Подмосковье с 2013 по 2019 год. Количество классов второй смены ощутимо сократилось — с 11,5 до 5,8%. К концу 2024 года эту проблему решат вовсе.