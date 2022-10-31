Подмосковье перевыполнило план по вводу земель для сельского хозяйства | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 09:21 Подмосковье перевыполнило план по вводу земель для сельского хозяйства

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Подмосковье выполнило план по вводу ранее неиспользованных сельхозземель. Эта работа снижает зависимость региона от внешних поставок и повышает уровень продовольственной безопасности, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

Он сообщил, что в этом году в оборот должны были ввести 40 тысяч гектаров земли. План перевыполнили на 66 гектаров.

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«Мы ожидаем, что целевой показатель будет перевыполнен еще больше, так как работы продолжаются», — отметил он.

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Георгий Филимонов рассказал, что многие земли, которые ввели в использование, ранее простаивали долгие годы. Их пришлось очистить от многолетней растительности и камней, а затем распахать и засеять зерновыми.

Программу ввода новых земель в Подмосковье начали в 2014 году. За это время в оборот ввели 460 тысяч гектаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев за высокие результаты. Он напомнил, что регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.