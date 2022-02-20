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    20 февраля 2022, 12:54

    Подмосковье отправит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса

    Ольга Назаркина

    Московская область направит гуманитарную помощь эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. Машины с продуктами питания и средствами гигиены отправят в Ростовскую область в начале следующей недели.

    Подмосковье отправит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса

    Об отправке гуманитарной помощи сообщил председатель Московской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

    По его словам, сейчас пункты сбора гуманитарной помощи сформированы в Балашихе, Щелкове, Реутове, Люберцах. Первые гуманитарные рейсы будут отправлены в Ростовскую область 22 февраля.

    «В Подмосковье по инициативе „Единой России“ сформированы пункты сбора гуманитарной помощи. Благодаря нашим добровольцам мы понимаем первоочередные запросы эвакуированных жителей», — сказал Брынцалов.

    Он уточнил, что беженцы остро нуждаются в средствах личной гигиены, детском питании, продуктовых наборах. Нужны вода, чай, сахар. Также были запросы на постельное белье, одеяла, тепловые пушки.

    «Согласно потребностям, сейчас мы занимаемся формированием гуманитарного груза. В работу включены депутаты всех фракций партии „Единая Россия“, региональная общественная приемная, наши волонтеры», — добавил председатель Мособлдумы.

    Брынцалов добавил, что Московская область готова принять беженцев из Донецка и Луганска.

    Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что никто не бросит эвакуированных людей в беде. В области уже подготовили места для размещения беженцев из ДНР и ЛНР. В общей сложности уже готово около 1500 мест в санаториях и детских лагерях.