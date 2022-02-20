Подмосковье отправит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса

Московская область направит гуманитарную помощь эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. Машины с продуктами питания и средствами гигиены отправят в Ростовскую область в начале следующей недели.

Об отправке гуманитарной помощи сообщил председатель Московской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

По его словам, сейчас пункты сбора гуманитарной помощи сформированы в Балашихе, Щелкове, Реутове, Люберцах. Первые гуманитарные рейсы будут отправлены в Ростовскую область 22 февраля.

«В Подмосковье по инициативе „Единой России“ сформированы пункты сбора гуманитарной помощи. Благодаря нашим добровольцам мы понимаем первоочередные запросы эвакуированных жителей», — сказал Брынцалов.

Он уточнил, что беженцы остро нуждаются в средствах личной гигиены, детском питании, продуктовых наборах. Нужны вода, чай, сахар. Также были запросы на постельное белье, одеяла, тепловые пушки.

«Согласно потребностям, сейчас мы занимаемся формированием гуманитарного груза. В работу включены депутаты всех фракций партии „Единая Россия“, региональная общественная приемная, наши волонтеры», — добавил председатель Мособлдумы.

Брынцалов добавил, что Московская область готова принять беженцев из Донецка и Луганска.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что никто не бросит эвакуированных людей в беде. В области уже подготовили места для размещения беженцев из ДНР и ЛНР. В общей сложности уже готово около 1500 мест в санаториях и детских лагерях.