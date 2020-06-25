Подмосковье откроет детские лагеря 15 июля

Московская область готовится открывать летние лагеря. Начало их работы запланировано на 15 июля, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Главное — безопасность

Как правило, детские лагеря работают в несколько смен — их три или четыре за сезон. Но в этом году их количество сократят из-за пандемии коронавируса.

«У нас большая сеть летних лагерей, мы открываем их с 15 числа. Все они очень популярны. Все они, как правило, проходят в три-четыре смены. Но сейчас больше трех мы не сможем сделать», — сказал Воробьев.

Сейчас в Подмосковье работают над тем, чтобы лагеря соответствовали всем санитарным нормам.

«Заявку подали 115 оздоровительных лагерей, из них пока только 56 имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Остальные готовятся к тому, чтобы такое заключение у Роспотребнадзора получить. Министерство разработало стандарт, чтобы не допустить распространения коронавируса», — отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В этом году лагеря смогут принять только половину ребят за смену. Это необходимая мера безопасности.

«Дело в том, что по требованиям санитарного врача группы должны быть гораздо меньше. Это значит, что затраты и все остальное больше, особенно у частных лагерей», — добавил Воробьев.

Отдых для каждого ребенка

Путевку в лагерь можно получить за деньги и бесплатно. Этим вопросом занимается социальная служба.

«Бесплатную путевку имеют право получить семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации», — рассказала Фаевская.

Возможность предоставляется малоимущим семьям, детям-инвалидам и сиротам. Получить бесплатную путевку можно через региональный портал госуслуг, территориальное управление социальной защиты или МФЦ.

«Все дети, которые не смогут попасть по нашим бесплатным путевкам, мы попытаемся оздоровить их в период осенних каникул и зимних. По крайней мере наши государственные лагеря точно все будут работать, которые подведомственны министерству», — уточнила Фаевская.

Подмосковье постепенно смягчает ограничения из-за пандемии коронавируса. Так, с 25 июня открылись торговые центры, а с 1 июля заработают все спортивные сооружения.