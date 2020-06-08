Детский лагерь в Дубне готовится к сезону. Там сделали ремонт и подготовились к новым реалиям

Подмосковные лагеря для детей уже должны были принять первых отдыхающих, но из-за пандемии заезд отложили. Несмотря на то, что пока в регионе нет точной информации об открытии, в лагерях вовсю идет подготовка. Дубненский лагерь «Сосновый бор» обновили к новому сезону.

Источник фото: телеканал «360»

«Этап проветривания очень необходим, заменили окна, поставили все новое. Все здесь сейчас, конечно, будет убираться», — рассказала Татьяна Хапаева, директор лагеря «Сосновый бор».

В этом году в пищеблоке поменяли окна и двери. 800 тысяч рублей на эти работы были направлены в рамках акции «Благотворительного труда». Средства собраны сотрудниками ГосМКБ «Радуга».

Также во всех жилых корпусах поменяли москитные сетки, утеплители и фурнитуру. В ближайшее время начнется установка окон и в медицинском корпусе, где находятся процедурные, изоляторы, смотровая.

Источник фото: телеканал «360»

Директор объясняет, лагерь — это минигород. Здесь, своё медучреждение, своя скважина, жилые дома, пляж, площадки и свой досуговый центр. Сейчас в помещении, где проходят праздники, соревнования, кинопросмотры, за счет городского бюджета меняют электропроводку и освещение. Обновляют свет в спортзале.

Все проверки лагерь уже прошел, осталось последнее — получить разрешение Роспотребнадзора.

«Буквально со вчерашнего дня дана команда всем предприятиям предоставить заявки на отдых детей в „Сосновом бору“. Лагерь будет готов, ждем отмашку», — уточнила Татьяна Хапаева, директор лагеря «Сосновый бор».

Источник фото: телеканал «360»

В помещениях провели дезинфекцию, территорию обработали от клещей. Из новых реалий: идет закупка масок, дезинфицирующих средств. В жилых комнатах установят бактерицидные лампы.

Число детей в смене сократится в два раза, и от родительских дней придется отказаться, связь с мамами и папами будет только по телефону. В остальном, в лагере все будет, как и прежде: квесты, олимпийские игры и свежий воздух соснового бора.