Запрет на массовые мероприятия пока сохранится в Подмосковье

Он выразил надежду на то, что в скором времени повестка коронавируса станет «десятым вопросом».

«По сути, с 25 июня мы открываем всю торговлю, в частности торговые центры, с 1 июля — занятия спортом, и 15 июля — летние лагеря», — рассказал глава Подмосковья.

«По сути открывается все, остается только маска в местах скопления людей и запрет на проведение совсем уж массовых мероприятий. Это нужно будет ограничивать — концерты или какие-то зрелищные мероприятия», — пояснил Воробьев.

Он также отметил, в области наблюдается устойчивое снижение по госпитализации и хорошая динамика по выписке. Также действуют все последние лекарства, которые получили стационары.

«Конечно, ждем прививку, которая окончательно позволит нам констатировать, что можно не бояться этого COVID-19 и не планировать на него такие гигантские затраты. Конечно, тяжелый период был, но, слава Богу, сейчас все находится под контролем», — заключил губернатор.

Ранее Воробьев заявил, что СОVID-19 постепенно уходит из Подмосковья.