Подмосковье откроет больше 100 пляжей в начале июля

Сразу 114 пляжей откроют в Подмосковье с начала июля. Их дополнят 86 мест отдыха у воды. Сначала инспекторы проверят готовность таких общественных пространств к старту купального сезона.

Он запланирован на 1 июля. Так, пляжи и места отдыха откроют в 57 муниципальных образованиях, рассказали «Интерфаксу» в подмосковном главке МЧС.

Инспекторы проводят освидетельствование пляжей. Они особое внимание уделяют тому, насколько укомплектованы спасатели и готовы ли оказывать первую помощь.

«В период купального сезона в Подмосковье будут проводиться совместные рейды ГИМС с представителями МВД, спасательных служб с целью предупреждения несчастных случаев на воде», — добавили в главном управлении МЧС по Подмосковью.

Также пристально следят за детскими купальнями, состоянием сооружений для прыжков в воду и местами заплыва.

Кроме того, на всех пляжах обязательно должна быть налажена связь с медиками, спасателями, а также правоохранительными органами.

На этой неделе Подмосковье уже планирует открыть торговые центры и летние веранды.

А сегодня, 11 июня, запускают семь автокинотеатров. На таких паркингах сделают все необходимое — фудкорты и санитарные модули.