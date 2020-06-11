Подмосковье откроет больше 100 пляжей в начале июля
Он запланирован на 1 июля. Так, пляжи и места отдыха откроют в 57 муниципальных образованиях, рассказали «Интерфаксу» в подмосковном главке МЧС.
Инспекторы проводят освидетельствование пляжей. Они особое внимание уделяют тому, насколько укомплектованы спасатели и готовы ли оказывать первую помощь.
«В период купального сезона в Подмосковье будут проводиться совместные рейды ГИМС с представителями МВД, спасательных служб с целью предупреждения несчастных случаев на воде», — добавили в главном управлении МЧС по Подмосковью.
Также пристально следят за детскими купальнями, состоянием сооружений для прыжков в воду и местами заплыва.
Кроме того, на всех пляжах обязательно должна быть налажена связь с медиками, спасателями, а также правоохранительными органами.
На этой неделе Подмосковье уже планирует открыть торговые центры и летние веранды.
А сегодня, 11 июня, запускают семь автокинотеатров. На таких паркингах сделают все необходимое — фудкорты и санитарные модули.