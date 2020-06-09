Семь автокинотеатров откроют в Подмосковье 11 июня
На каждой площадке сможет остановиться разное количество автомобилей. Их число будет зависеть от размера площадки. На всех кинопаркингах есть все необходимое — фудкорты и санитарные модули.
Автомобильные кинотеатры появятся в Пушкино, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Домодедове, Истре и Одинцовском городском округе.
Сеансы всегда будут начинаться в 21:45. Посмотреть кино можно будет бесплатно.
В Балашихе кинотеатры по открытым небом будут работать по пятницам субботам и воскресеньям. Кинопаркинг расположится около торгового центра «Глобус».
Афиша кинопаркинга в Балашихе:
11 июня — «Марафон желаний» и «Бойцовский клуб»;
12 июня — «Три богатыря и наследница престола», «Счастье в конверте»;
13 июня — «Тот еще Карлсон!», «Форрест Гамп»;
14 июня — «Домовой», «На Луне»;
19 июня — «Садко», «Побег из Шоушенка»;
20 июня — «Подкидыш», «Голоса большой страны»;
21 июня — «Судьба человека», «Ржев»;
26 июня — «Сестренка», «Лови момент»;
27 июня — «Как я стал русским», «Анна Каренина. История Вронского»;
28 июня — «Это не навсегда», «Дорогой папа».
В Одинцовском округе будет два автомобильных кинотеатра. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 12 июня покажут фильм «Как я стал русским». А в парке «Раздолье» 13 июня можно посмотреть «На Луне», а 20 июня — «Ржев».
В Пушкино автопаркинг расположится на парковке ТРЦ «Акварель».
Афиша:
19 июня — «Марафон желаний»;
20 июня — «На Луне»;
26 июня — «Семь ужинов»;
27 июня — «Как я стал русским».
В Парке культуры и отдыха «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде 22 июня можно будет увидеть «Судьбу человека».
На территории музея «Новый Иерусалим» в Истре покажут:
12 июня — «Аванпост»;
22 июня — «Судьба человека»;
27 июня — лента «На Луне».
В Солнечногорском парке культуры и отдыха 12 июня покажут «Счастье в конверте», а 22 июня — «Судьбу человека».
На парковке торгового центра «Торговый квартал» в Домодедове фильмы будут показывать в выходные.
Афиша:
13 июня — «Две женщины»;
14 июня — «Счастье в конверте»;
20 июня — «Лови момент»;
21 июня — «Дорогой папа»;
27 июня — «Ржев»;
28 июня — «Побег из Шоушенка».