Семь автокинотеатров откроют в Подмосковье 11 июня

В Подмосковье заработают новые кинопаркинги. 11 июня в регионе появится еще семь точек. Проект запустило Министерство культуры Московской области вместе с Мособлкино.

На каждой площадке сможет остановиться разное количество автомобилей. Их число будет зависеть от размера площадки. На всех кинопаркингах есть все необходимое — фудкорты и санитарные модули.

Автомобильные кинотеатры появятся в Пушкино, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Домодедове, Истре и Одинцовском городском округе.

Сеансы всегда будут начинаться в 21:45. Посмотреть кино можно будет бесплатно.

В Балашихе кинотеатры по открытым небом будут работать по пятницам субботам и воскресеньям. Кинопаркинг расположится около торгового центра «Глобус».

Афиша кинопаркинга в Балашихе:

11 июня — «Марафон желаний» и «Бойцовский клуб»;

12 июня — «Три богатыря и наследница престола», «Счастье в конверте»;

13 июня — «Тот еще Карлсон!», «Форрест Гамп»;

14 июня — «Домовой», «На Луне»;

19 июня — «Садко», «Побег из Шоушенка»;

20 июня — «Подкидыш», «Голоса большой страны»;

21 июня — «Судьба человека», «Ржев»;

26 июня — «Сестренка», «Лови момент»;

27 июня — «Как я стал русским», «Анна Каренина. История Вронского»;

28 июня — «Это не навсегда», «Дорогой папа».

В Одинцовском округе будет два автомобильных кинотеатра. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 12 июня покажут фильм «Как я стал русским». А в парке «Раздолье» 13 июня можно посмотреть «На Луне», а 20 июня — «Ржев».

В Пушкино автопаркинг расположится на парковке ТРЦ «Акварель».

Афиша:

19 июня — «Марафон желаний»;

20 июня — «На Луне»;

26 июня — «Семь ужинов»;

27 июня — «Как я стал русским».

В Парке культуры и отдыха «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде 22 июня можно будет увидеть «Судьбу человека».

На территории музея «Новый Иерусалим» в Истре покажут:

12 июня — «Аванпост»;

22 июня — «Судьба человека»;

27 июня — лента «На Луне».

В Солнечногорском парке культуры и отдыха 12 июня покажут «Счастье в конверте», а 22 июня — «Судьбу человека».

На парковке торгового центра «Торговый квартал» в Домодедове фильмы будут показывать в выходные.

Афиша:

13 июня — «Две женщины»;

14 июня — «Счастье в конверте»;

20 июня — «Лови момент»;

21 июня — «Дорогой папа»;

27 июня — «Ржев»;

28 июня — «Побег из Шоушенка».