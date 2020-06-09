    09 июня 2020, 16:58

    Семь автокинотеатров откроют в Подмосковье 11 июня

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    В Подмосковье заработают новые кинопаркинги. 11 июня в регионе появится еще семь точек. Проект запустило Министерство культуры Московской области вместе с Мособлкино.
    Семь автокинотеатров откроют в Подмосковье 11 июня | Изображение 1

    На каждой площадке сможет остановиться разное количество автомобилей. Их число будет зависеть от размера площадки. На всех кинопаркингах есть все необходимое — фудкорты и санитарные модули.

    Автомобильные кинотеатры появятся в Пушкино, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Домодедове, Истре и Одинцовском городском округе.

    Сеансы всегда будут начинаться в 21:45. Посмотреть кино можно будет бесплатно.

    В Балашихе кинотеатры по открытым небом будут работать по пятницам субботам и воскресеньям. Кинопаркинг расположится около торгового центра «Глобус».

    Афиша кинопаркинга в Балашихе:

    11 июня — «Марафон желаний» и «Бойцовский клуб»;

    12 июня — «Три богатыря и наследница престола», «Счастье в конверте»;

    13 июня — «Тот еще Карлсон!», «Форрест Гамп»;

    14 июня — «Домовой», «На Луне»;

    19 июня — «Садко», «Побег из Шоушенка»;

    20 июня — «Подкидыш», «Голоса большой страны»;

    21 июня — «Судьба человека», «Ржев»;

    26 июня — «Сестренка», «Лови момент»;

    27 июня — «Как я стал русским», «Анна Каренина. История Вронского»;

    28 июня — «Это не навсегда», «Дорогой папа».

    В Одинцовском округе будет два автомобильных кинотеатра. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 12 июня покажут фильм «Как я стал русским». А в парке «Раздолье» 13 июня можно посмотреть «На Луне», а 20 июня — «Ржев».

    В Пушкино автопаркинг расположится на парковке ТРЦ «Акварель».

    Афиша:

    19 июня — «Марафон желаний»;

    20 июня — «На Луне»;

    26 июня — «Семь ужинов»;

    27 июня — «Как я стал русским».

    В Парке культуры и отдыха «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде 22 июня можно будет увидеть «Судьбу человека».

    На территории музея «Новый Иерусалим» в Истре покажут:

    12 июня — «Аванпост»;

    22 июня — «Судьба человека»;

    27 июня — лента «На Луне».

    В Солнечногорском парке культуры и отдыха 12 июня покажут «Счастье в конверте», а 22 июня — «Судьбу человека».

    На парковке торгового центра «Торговый квартал» в Домодедове фильмы будут показывать в выходные.

    Афиша:

    13 июня — «Две женщины»;

    14 июня — «Счастье в конверте»;

    20 июня — «Лови момент»;

    21 июня — «Дорогой папа»;

    27 июня — «Ржев»;

    28 июня — «Побег из Шоушенка».