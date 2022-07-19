Подмосковье откроет 123 образовательных центра «Точка роста» в сентябре

В Подмосковье функционирует 242 центра «Точка роста». В этом сентябре запланировали открыть еще 123 в 39 городских округах. Об этом рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Задача центров — обеспечить условия для получения хорошего образования детей, независимо от места их проживания, пояснила вице-губернатор. Всего в планах — открыть 406 организаций: 123 — в следующем году и 283 — в 2024-м. Так, «Точки роста» появятся во всех сельских школах.

Это позволит ребятам даже с отдаленных территорий обучаться с использованием передовых технологий Ирина Каклюгина.

«Точки роста» открывают в Подмосковье по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в области откроют еще 143 школы менее чем за пять лет.