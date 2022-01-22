Около двух миллионов туристов посетили Подмосковье с начала зимы
Подмосковье с начала зимы приняло около двух миллионов туристов
С начала зимы Московская область приняла около двух миллионов туристов. Полную заполняемость гостиниц региону дало близкое расположение к столице.
«За зимний период в прошлом году нас посетили 1,5 миллиона туристов, а за эту зиму — уже два миллиона», — заявил министр правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко. Он добавил, что близкое расположение к Москве дало Подмосковью полную заполняемость гостиниц и продление пребывания в них.
Как сообщило «Радио 1», об этом Шимко рассказал на форуме Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству.
Регион, как отметил министр, участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города. Заявки уже подали Звенигород, Дмитров, Егорьевск и Верея.
Провести выходные можно на туристических базах Подмосковья, где отдыхающим предоставлен полный комплекс услуг. Одна из таких баз находится в Солнечногорском городском округе. Вокруг базы расположен сосновый лес, а занятия в одной и той же локации есть для каждого члена семьи. Для детей есть детские комнаты. Взрослые тоже могут активно провести время, например, покататься на квадроциклах.