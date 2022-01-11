Подмосковье вошло в число лидеров национального рейтинга по развитию туризма

Московская область стала одним из лидеров национального туристического рейтинга 2021 года. Она заняла второе место. Учитывали туристическую привлекательность для россиян и иностранцев, развитие отрасли путешествий и гостиничной инфраструктуры.

Область обошла и столицу — Москва в этом году заняла третье место. Возглавил рейтинг Краснодарский край.

Список лидеров составили журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Это отметили в комитете по туризму Подмосковья.

Подмосковье в условиях пандемии стало тем местом, где жители столицы могли не только отдохнуть, набраться сил, но и восстановить здоровье комитет по туризму Подмосковья.

Летом загрузка отелей достигала 95%. Среди отдыхавших было много москвичей. Популярность загородных отелей выросла в несколько раз.

У Подмосковья развитая санаторно-курортная база. Кроме того, область показывает высокие результаты по доходности сферы туризма, гостеприимству, вкладу в экономику, популярности у иностранных гостей.

Ранее стало известно, что глэмпинги в регионах назвали одним из векторов развития внутреннего туризма в России.