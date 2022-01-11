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    11 января 2022, 14:40

    Подмосковье вошло в число лидеров национального рейтинга по развитию туризма

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Московская область стала одним из лидеров национального туристического рейтинга 2021 года. Она заняла второе место. Учитывали туристическую привлекательность для россиян и иностранцев, развитие отрасли путешествий и гостиничной инфраструктуры.

    Подмосковье вошло в число лидеров национального рейтинга по развитию туризма | Изображение 1

    Область обошла и столицу — Москва в этом году заняла третье место. Возглавил рейтинг Краснодарский край.

    Список лидеров составили журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Это отметили в комитете по туризму Подмосковья.

    Подмосковье в условиях пандемии стало тем местом, где жители столицы могли не только отдохнуть, набраться сил, но и восстановить здоровье

    комитет по туризму Подмосковья.

    Летом загрузка отелей достигала 95%. Среди отдыхавших было много москвичей. Популярность загородных отелей выросла в несколько раз.

    У Подмосковья развитая санаторно-курортная база. Кроме того, область показывает высокие результаты по доходности сферы туризма, гостеприимству, вкладу в экономику, популярности у иностранных гостей.

    Ранее стало известно, что глэмпинги в регионах назвали одним из векторов развития внутреннего туризма в России.