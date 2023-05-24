Подмосковье 24 мая 2023, 09:36 Подмосковье опубликовало госзакупки на благоустройство и поставку оборудования в школы Пресс-служба ЗАТО г.о. Молодежный

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Еще 17 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю. Подрядчиков найдут для поставки оборудования в школы, благоустройства и строительных работ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике региона, в Коломне в две школы поставят новую мебель, в три — оборудование для записи звука и психологического сопровождения.

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В школу-интернат в Королеве ищут редактора по Брайлю, а в Пушкино поставят новую технику в образовательные организации, работающие по адаптивным программам.

В Люберцах ищут подрядчика для оказания услуг по горячему питанию в школах, а в Молодежном — для завершения строительства очистных сооружений.

Благоустройство лесопарка Волкуша проведут в Лыткарине до 2024 года, а Минздрав региона получит новые автомобили скорой помощи с медоборудованием.

Также в Подмосковье установят мини-стадионы в семи округах.

Узнать подробнее о госзакупках можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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