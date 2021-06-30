Воробьев рассказал, грозят ли Подмосковью QR-коды в общественном транспорте

В Подмосковье постараются не вводить QR-коды на транспорт при существующих темпах вакцинации. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Об этом глава региона рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что вакцинация в Подмосковье идет очень активно.

«Если такими темпами мы будем дальше делать вакцинацию, то в июле мы привьем 1,5–2 миллиона человек. Это будет очень важно и здорово для того, чтобы в сентябре спокойно пойти в школу, институт и вообще зажить нормальной жизнью», — сказал он.

Сейчас в Московской области прививки от коронавируса получили уже 1,5 миллиона человек. В их числе почти 500 тысяч пенсионеров в возрасте от 60 лет. В некоторых пунктах вакцинации сделать прививку можно в любое время: они работают круглосуточно.

Ранее губернатор подписал постановление, которое разрешает пользоваться детскими площадками в парках культуры и отдыха, а также объектами инфраструктуры на дворовых территориях без QR-кода.