Подмосковье назвали одним из лидеров туризма в России | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 19:31 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье назвали одним из лидеров туризма в России

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Свыше 50 тысяч человек работают в сфере туризма Подмосковья. 27 сентября все они отметили профессиональный праздник.

Московская область становится все более популярным местом для любителей разных видов отдыха. Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что регион является одним из лидеров России по количеству посещений.

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«Подмосковье — это регион, где отрасль туризма развивается стремительными темпами. Многие мероприятия и проекты, реализуемые в этой сфере, приносят сегодня свои результаты, и мы видим возрастающий интерес к нашим отелям, усадьбам, музеям. Турпоток стабильно растет», — отметил Василий Кузнецов.

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Министр поздравил коллег со всемирным днем туризма и пожелал крепкого здоровья, новых проектов и неизменно хороших отзывов.

Только за три летних месяца Подмосковье посетило свыше 7,5 миллионов путешественников. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что вскоре в регионе может появиться единый сайт о бизнесе, услугах и туризме.

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