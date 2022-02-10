Подмосковье назвали лидером по снижению смертности на дорогах в России

Подмосковье — регион с одним из лучших результатов по снижению смертности на дорогах. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. При этом, по его словам, сейчас в области самый большой трафик. Он поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за эффективные меры для спасения жизней.

По словам Хуснуллина, хороших показателей в прошлом году достигли многие регионы, но он выделил Подмосковье.

Хороший пример — Московская область. Самый большой трафик в стране, и этот трафик растет, здесь большая экономическая эффективность, но в то же время самые хорошие результаты по снижению смертности Марат Хуснуллин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что федеральные дороги — это всегда скорость, но задача — сделать так, чтобы она не приводила к происшествиям.

«Мы вместе должны искать умные решения для недопущения роста смертности», — сказал глава Подмосковья.

По его словам, регион подготовил исчерпывающие задания для «Росавтодора» и «Автодора», чтобы снизить смертность на дорогах в самое кратчайшее время.

Как говорят, время — деньги, но здесь время — это жизни людей Андрей Воробьев.

Он объяснил, что заметный результат дает каждый важный шаг — от своевременной уборки дорог до установки новых видеокамер, следящих за безопасностью.

«За последние пять лет мы более чем на четверть снизили смертность при авариях на дорогах. Это уже почти тысяча спасенных жизней. Очень хочется и дальше держать такой темп. Это возможно только с участием наших федеральных коллег», — сообщил Воробьев.

С 2017 года в Московской области количество погибших из-за ДТП уменьшилось на 27%.