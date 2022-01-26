Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности на ЦКАД в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение усилить контроль за безопасностью на ЦКАД. По его словам, это новая скоростная дорога, где особенно важно грамотное регулирование во избежание рисков ДТП.

На заседании коллегии МВД губернатор сообщил, что каждый год в Подмосковье поэтапно снижается количество аварий на автомобильных и железнодорожных трассах, но за 2021-й есть небольшое увеличение.

«Это плохо. Это значит, что нужен анализ. И большая просьба обратить внимание на ЦКАД — это новая дорога. И, конечно, при грамотном обслуживании, при регулировании движения мы сможем там получить результат», — сказал Воробьев.

Он добавил, что усиленный контроль позволит радикально сократить число ДТП и погибших. Такие меры, по его словам, необходимы.

Они обязательны на всех новых дорогах, потому что там скорость. Скорость, как известно, ведет к разным последствиям. А значит, мы должны думать головой, принимать меры Андрей Воробьев.

Отдельно он обратил внимание на состояние постов полиции. По словам Воробьева, там должно быть комфортно.

«Мы приводим в порядок пункты полиции. И в этом году мы уже четыре, пять или шесть открыли. Плюс сейчас строим в Кашире и Воскресенске. Тоже важное направление. Если где-то кричащая ситуация по отделениям внутренних дел, давайте их рассмотрим и поставим в план капитального ремонта», — заключил он.

И объяснил, что личный состав должен работать в достойных условиях.