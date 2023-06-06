Подмосковье 06 июня 2023, 14:19 Подмосковье нарастило выпуск копченых колбас на 8% за год Источник фото: "Мясокомбинат Клинский"

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Выпуск копченых колбас вырос в Подмосковье на 8% за год. За первый квартал года в регионе произвели свыше 16 тысяч тонн продукта.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, за первый квартал года выпуск копченых колбас вырос на 8% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

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Он добавил, что объем производства за это время составил 10% от общероссийского и 23% от производства в ЦФО.

Продукцию выпускают в том числе крупные предприятия «Мясокомбинат „Клинский“», «Черкизово-Кашира» и «СолеРамичи».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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