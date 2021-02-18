18 февраля 2021, 10:28
Подмосковье нарастило производство молока в 2021 году
С января коровы в Подмосковье принесли на 6% больше молока, чем за тот же период год назад. Надои возросли до 61 тысячи тонн.
Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, в январе и феврале 2020 года надои составляли 58 тысяч тонн.
С начала года валовое производство молока в сельхозорганизациях Подмосковья выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Сергей Воскресенский.
Всего за прошлый год валовое производство молока в Московской области превысило 710 тысяч тонн. Лучшие результаты показали Сергиев Посад, Домодедово и Луховицы.
Ранее стало известно, что свыше 30 видов субсидий предусмотрят для аграриев Подмосковья в 2021 году.