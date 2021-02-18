Подмосковье нарастило производство молока в 2021 году

С января коровы в Подмосковье принесли на 6% больше молока, чем за тот же период год назад. Надои возросли до 61 тысячи тонн.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, в январе и феврале 2020 года надои составляли 58 тысяч тонн.

С начала года валовое производство молока в сельхозорганизациях Подмосковья выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Сергей Воскресенский.

Всего за прошлый год валовое производство молока в Московской области превысило 710 тысяч тонн. Лучшие результаты показали Сергиев Посад, Домодедово и Луховицы.

Ранее стало известно, что свыше 30 видов субсидий предусмотрят для аграриев Подмосковья в 2021 году.