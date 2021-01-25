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    25 января 2021, 15:52

    Январские надои молока в Подмосковье на 6% превысили прошлогодние

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Надои молока, полученные Подмосковьем в первые две недели января, превысили прошлогодние показатели на 6%. На это повлияло несколько факторов: модернизация ферм, улучшение условий содержания скота и не только.
    Январские надои молока в Подмосковье на 6% превысили прошлогодние

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Общий валовый надой молока в Подмосковье за две недели составляет 24 тысячи тонн

    Сергей Воскресенский.

    В 2020-м, по его словам, за тот же период было только 23 тысячи тонн. При этом на фермах увеличилась продуктивность дойных коров.

    «Лидером по надоям молока на корову среди хозяйств региона с начала 2021 года являются Ленинский, Луховицкий, Зарайский городские округа и Озеры», — добавил Воскресенский.

    Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу обеспечить рост производства молока до миллиона тонн в год.