25 января 2021, 15:52
Январские надои молока в Подмосковье на 6% превысили прошлогодние
Надои молока, полученные Подмосковьем в первые две недели января, превысили прошлогодние показатели на 6%. На это повлияло несколько факторов: модернизация ферм, улучшение условий содержания скота и не только.
Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Общий валовый надой молока в Подмосковье за две недели составляет 24 тысячи тонн
Сергей Воскресенский.
В 2020-м, по его словам, за тот же период было только 23 тысячи тонн. При этом на фермах увеличилась продуктивность дойных коров.
«Лидером по надоям молока на корову среди хозяйств региона с начала 2021 года являются Ленинский, Луховицкий, Зарайский городские округа и Озеры», — добавил Воскресенский.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу обеспечить рост производства молока до миллиона тонн в год.