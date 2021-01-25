Январские надои молока в Подмосковье на 6% превысили прошлогодние

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Общий валовый надой молока в Подмосковье за две недели составляет 24 тысячи тонн Сергей Воскресенский.

В 2020-м, по его словам, за тот же период было только 23 тысячи тонн. При этом на фермах увеличилась продуктивность дойных коров.

«Лидером по надоям молока на корову среди хозяйств региона с начала 2021 года являются Ленинский, Луховицкий, Зарайский городские округа и Озеры», — добавил Воскресенский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу обеспечить рост производства молока до миллиона тонн в год.