Подмосковье 06 июня 2023, 16:30 Подмосковье нарастило площади посева картофеля на 1,5 тысячи гектаров за год Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковье нарастило площади посева картофеля на 1,5 тысячи гектаров по сравнению с прошлым годом. В этом году корнеплод высадили на 13 тысячах гектаров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, высадка картофеля в регионе продолжается.

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«В Подмосковье продолжается высадка картофеля. Сев проведен на площади более чем в 13 тысяч гектаров, что на 1650 гектаров больше, чем в прошлом году», — сказал он.

Среди лидеров по темпам посевной кампании Ступино, Талдом и Клин. Там уже перевыполнили годовой план.

Полностью посадки завершились в Егорьевске, Серпухове, Истре, Орехово-Зуеве, Богородском, Волоколамске и Пушкино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке сельхозпредприятий. Он встретился с представителями хозяйств региона и обсудил развитие ферм.

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