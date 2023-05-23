Подмосковье 23 мая 2023, 17:44 «Мы постараемся помочь». Губернатор Воробьев — о поддержке сельхозпредприятий в Подмосковье Губернатор Воробьев пообещал поддержать сельхозпредприятия Подмосковья

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Комбикормовый завод агрохолдинга «ОСП Агро» открылся в Озерах под Коломной. На нем побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пообщался с руководителями сельхозпредприятий и обсудил планы по их развитию и поддержке.

По словам главы региона, холдинг «ОСП Агро» модернизировал предприятие для выпуска молочной и овощной продукции самого высокого качества. Туда поставили оборудование для доения коров, тракторы и обустроили хранилища.

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«Мы сопровождаем и поддерживаем проекты импортозамещения в АПК. В 2022 году запустили два проекта: в Реутове и Луховицах. На разных этапах реализации еще 27 проектов, из них 11 — с запуском в этом году. Например, семеноводческий комплекс в Зарайске, производство семян томата и перца в Коломне, репродуктор первого порядка в Шаховской», — сказал Воробьев.

«ОСП Агро» занимается выращиванием, хранением и продажей овощей, картофеля, зерновых и кормовых культур, а также производит коровье молоко. Всего в составе агрохолдинга два предприятия, где работают около 500 сотрудников. На заводе в Озерах перерабатывают, очищают и сушат овощи. Там хранится до восьми тысяч тонн зерна, которое идет на производство комбикормов для двух хозяйств агрохолдинга. Это позволяет снизить затраты и себестоимость молока. Благодаря открытию нового завода объем производства увеличится.

Во время беседы с губернатором, аграрии также рассказали о снижении стоимости сельхозпродукции и спроса. Это накладывает дополнительные финансовые обязательства, для ведения бизнеса приходится брать кредиты, которые сложно погасить из-за падения прибыли. По словам губернатора, сейчас на федеральном уровне рассматривают введение новых мер поддержки, чтобы вернуть прежние цены.

Если есть что-то тревожное, выносите все проблемные вопросы. Мы постараемся помочь или расскажем о них федеральным коллегам. Это поможет вам дальше развиваться. Андрей Воробьев

Директор АО «Озеры» Сергей Прямов поделился, что на его предприятии в прошлом году собрали 40 тысяч тонн овощей и картофеля, и отметил, что в регионе стоит изменить подход к овощеводству на индустриальный.

«Мы с коллегами обсуждали, что должны заниматься семенами индустриальных сортов. Это очень важный момент, потому что Московская область — № 1 в переработке картофеля — 400 тысяч тонн, а производим всего 5%», — подчеркнул он.

Многие сельхозпроизводители рассказали о переходе на отечественное оборудование. Так, «Юг Подмосковья» расширит элеватор на 100 тысяч тонн благодаря закупке новой российской техники. Рост планирует показать и ягодная ферма «Вкус и польза» — ее руководитель Анастасия Лапшина сообщила, что там расширили плантации клубники. В прошлом году на ферме собрали 13 тонн ягод.

Ранее губернатор рассказал о благоустройстве в Озерах. Там в этом году планируют преобразить три места, это набережная реки, лесопарк вблизи СНТ «Победа» и сквер рядом с администрацией.

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