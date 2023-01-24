Подмосковье 24 января 2023, 17:12 Подмосковье нарастило объемы переработки строительных отходов до 100 тысяч кубометров в неделю

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Объем переработки строительных отходов и грунтов в Подмосковье достиг 100 тысяч кубометров в неделю. Об этом сообщил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.

Министр рассказал, что в январе был отмечен рост переработки смешанных строительных отходов. За минувшую неделю ее объем вырос на треть — до 100 тысяч кубометров.

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«Таким образом, на сегодня используется порядка 80 процентов имеющихся мощностей, что мы считаем очень неплохим результатом», — подчеркнул он.

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Кроме того, глава Минэкологии отметил прирост числа компаний, зарегистрированных в системе «Электронный талон». В ней работают легальные переработчики и перевозчики строительного мусора. Их число уже достигло 5838.

Мусорная реформа началась в Подмосковье в прошлом году. Было создано 15 комплексов по переработке строительных отходов и 65 точек утилизации по фракциям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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