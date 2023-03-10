Подмосковье 10 марта 2023, 17:57 Подмосковье нарастило экспорт продуктов в Казахстан на 26% за год

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В прошлом году Подмосковье экспортировало в Казахстан 320 тысяч тонн продукции на сумму 522,1 тысячи долларов. Объем поставок вырос на 26%, рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Экспорт в Казахстан из Подмосковья составил почти 66% от всего товарооборота сельхозпродукции.

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«За границу отправили 167 тысяч тонн безалкогольных и слабоалкогольных напитков, 27,4 тысячи тонн молочной продукции, 18,64 тысячи тонн сахаристых кондитерских изделий», — добавил Филимонов.

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На экспорт также пошли корма для животных, мясная продукция, овощные консервы, детское питание, чай и другие товары.

Больше всего выросли поставки безалкогольных напитков — на 28,87 миллиона долларов, плодовоовощных консервов — на 14,8 миллиона, кормов для домашних животных — на 10,1 миллиона и кондитерских изделий — на 7,2 миллиона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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